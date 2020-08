Briatore al sindaco Arzachena: "Nei locali gente balla, ho prove video"

(Fotogramma)

"Abbiamo le prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c'è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche per cui (il sindaco, ndr) non fa rispettare neanche il decreto ministeriale. Per questo ho contattato i miei avvocati''. Flavio Briatore in un video su instragram si scaglia contro il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda che, dopo la stretta nazionale sulle discoteche e gli altri locali da ballo, ha imposte ulteriori restrizioni nel suo territorio come lo stop della musica alla mezzanotte e l'obbligo che la stessa non superi i 65 decibel prima di quell'ora.

Decisione che ha costretto Briatore a chiudere il 'Billionaire' in anticipo. ''Guardatevi quei video, in questi giorni ne succederanno delle belle. Essere bravi sì, presi per il c... no! -prosegue Briatore- Lui mi dà del vecchio dice che lavora perché portava le bottiglie al 'Billionaire'''. Ormai al Governo ''abbiamo quella categoria lì, c'è un ministro che portava le bibite al San Paolo e c'è un sindaco che portava le bottiglie, d'acqua al 'Billionaire''', conclude nel video.