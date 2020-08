Alexandra contessa di Frederiksborg, addio all'appannaggio reale

Alexandra Manley, contessa di Frederiksbor (Wikipedia, foto Malene Thyssen)

Addio all'appannagio reale, una rendita che equivale a circa 2,3 milioni di corone danesi, pari a circa 310mila euro. L'aveva annunciato qualche tempo fa ed ha mantenuto la promessa, Alexandra Manley, origini cino- americane, contessa di Frederiksbor, prima moglie (divorziata) di Joachim di Danimarca e madre dei suoi fascinosissimi figli, Nikolai, di professione mannequin e Felix. Dopo aver festeggiato la maggiore età del più piccolo dei nipoti dell'attuale sovrana, Margrethe di Danimarca, l'ex nuora ha deciso di cambiare vita e di non dipendere più da quello che poteva essere percepito come una sorta di vitalizio pagato, però, dai contribuenti.

Una mossa saggia e molto apprezzata all'interno del Palazzo, in un periodo difficile anche per la Danimarca, Paese in cui la classe politica si interroga, ormai da anni, sull'utilizzo dei fondi pubblici e sulla 'lista civile' legata al mantenimento della famiglia reale. L'attuale regina, il primo figlio e erede al trono, Frederik con la moglie Mary e i quattro figli, Christian e Isabelle, Vincent e Josephine, il secondogenito Joachim con la seconda moglie Marie, i figli più grandi avuti da Alexandra Manley e gli ultimi nati, Henrik e Athena. Secondo il settimanale francese 'Point de vue', "sette danesi su 10 sono contrari ai finanziamenti di Stato per la famiglia reale danese che ormai conta 18 membri".

Rinunciando alla sua rendita, la contessa di Frederiksborg tende una mano all'ex suocera con la quale, anche dopo il divorzio e il matrimonio con il fotografo Martin Jorgensen, è sempre stata in ottimi rapporti, nonostante abbia dovuto rinunciare al predicato di 'principessa' e 'altezza reale'. Dallo scorso marzo Alexandra Manley è stata assunta da 'Bang & Olufsen' per occuparsi del servizio clienti. Una nuova vita, una nuova indipendenza per la contessa di Frederiksborg. Un cerchio che si chiude, il suo karma. Lei, che nel 1995, per sposare il principe Joachim, aveva dovuto abbandonare il suo lavoro all'interno di una importante società di marketing di Hong Kong, rinunciare alla cittadinanza inglese e al suo credo religioso, accettando di convertirsi dalla fede anglicana a quella luterana.