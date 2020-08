Viviana Parisi, il messaggio di Daniele Mondello per l'anniversario delle nozze

"Amore mio, oggi è il 30 di Agosto, non un semplice giorno, ma il nostro giorno. Quel momento in cui 17 anni fa abbiamo giurato davanti a Dio il nostro amore. Quando penso a te, la parola che mi viene in mente è proprio amore. Come dicevi sempre, ogni cosa nella vita va fatta con amore, non importano il risultato e i mezzi a disposizione, ma il sentimento che metti dentro quello che fai". Lo scrive Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele in un messaggio e un video Inviati a News Mediaset.

"Da sempre abbiamo condiviso ogni cosa, dalla musica alle azioni di tutti i giorni, ma ogni cosa era fatta sempre insieme. Insieme sul palco dietro una consolle, insieme a pensare alle cose della casa, insieme in studio a produrre - dice - Un giorno però abbiamo creato la nostra più grande hit. La nostra produzione più bella: Gioele. Sin dall’inizio, nonostante la paura di essere genitori per la prima volta, hai dimostrato di essere nata per fare la mamma e in quei momenti ci siamo sostenuti a vicenda perché ancora non sapevamo se saremmo stati all’altezza di questo grande compito".

"Ma poi tutto è stato naturale e, come abbiamo sempre fatto, cioè insieme e con amore, siamo diventati mamma e papà, da duo inseparabile a terzetto meraviglioso: Gioele, Viviana e Daniele. Inseparabili in ogni istante della giornata - aggiunge - Amori miei adesso non vi nascondo che ho davvero tanta paura, perché tutto ciò che fino a qualche giorno fa era normale adesso non lo è più. Sento però che siete accanto a me che mi state dando la forza e l’aiuto che mi servono per superare tutto questo".

"Cara Viviana, proprio in occasione dell’anniversario del nostro matrimonio, ho deciso di fare questo piccolo omaggio a te e a nostro figlio che siete il mio ossigeno, il mio mondo, la mia vita. Non è stato per niente facile mettere insieme tutto il materiale e rivedere tutti quei fotogrammi, ma ho voluto provarci e con l’aiuto della nostra famiglia e dei nostri amici ho avuto la forza di riuscire a portare a termine questo compito - prosegue Daniele Mondello - Amori miei mi mancate immensamente, tutto quello che ho fatto nella vita era per voi e vi giuro che tutto ciò che farò lo sarà altrettanto, solo vi chiedo di continuare a darmi la forza che mi state infondendo in questi giorni e che mi avete sempre dato. Mi mancate, Vi amo, con amore, Daniele".