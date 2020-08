Crisanti: "Contagi come a marzo? Sostanza è diversa"

(Fotogramma)

"I numeri di questa settimana sono apparentemente simili a quelli della prima settimana di marzo, ma sono sostanzialmente diversi. I tamponi in quel periodo si facevano solo a chi era in fin di vita, gli asintomatici non esistevano. Ora, invece, sono quasi tutti asintomatici". Sono le parole del professor Andrea Crisanti a In Onda, su La7.

"Secondo i dati dell'Istat" a marzo i contagi erano molto più numerosi. "In realtà siamo molto lontani da quei dati. L'indagine dell'Istat è stata molto sottovalutata, ha permesso di stabilire che ci sono 1,5 milioni di persone infettate. Per i dati ufficiali sono 200mila, ne manca oltre 1 milione. Ora sappiamo che la maggior parte delle persone infettate sono asintomatiche, bisogna evitare che il virus arrivi alle persone vulnerabili", aggiunge.