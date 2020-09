Colpito alla testa da montacarichi, muore operaio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 40enne ha perso la vita stamattina a Rende (Cosenza) in un infortunio sul lavoro. L’uomo stava installando un condizionatore in una villetta a due piani nella centralissima via Marconi, quando all’improvviso, secondo una prima ricostruzione, dal piano superiore si sarebbe staccato un montacarichi che ha colpito in testa il 40enne. Vano l’intervento dei medici del 118 che hanno tentato di rianimare l’operaio. Sul posto i carabinieri di Rende che stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente.