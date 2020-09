Punta da vespa, muore Susanna Avesani Pinto

(Fotogramma)

E' morta ieri pomeriggio, all'ospedale Maggiore di Parma, Susanna Avesani Pinto, 66 anni, presidente della Avesani Srl, volto noto della moda milanese e internazionale. Lo scorso 27 agosto era stata punta da una vespa, mentre si trovava col marito in piscina, in un'abitazione di Castell'Arquato, sulle colline piacentine. In seguito alla puntura era stata trasportata d'urgenza in ambulanza nel reparto di terapia intensiva di Parma in arresto cardiaco e non si è mai ripresa. Dopo tre giorni di coma la donna è morta ieri mattina.