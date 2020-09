Omicidio Colleferro, Spadafora: "Willy ucciso da bestie"

"La notizia del brutale assassinio di Willy mi ha sconvolto: 22 anni, studente lavoratore con il sogno di giocare a calcio. Un sogno che insieme al suo sorriso gentile è stato spento per sempre da un barbaro pestaggio su cui le indagini sapranno dare maggiori informazioni". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. "Di certo con lo sport, le bestie che lo hanno ucciso, non hanno nulla a che fare, lo sport è rispetto delle regole e dell’altro, non certo prepotenza e violenza. Mi stringo al dolore della famiglia di Willy Monteiro Duarte, questa morte assurda e ingiusta strozza il fiato e non lascia parole".