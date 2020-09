Battisti, Meloni: "Speriamo che stagione privilegi e impunità sia finita per sempre"

Giorgia Meloni (Fotogramma)

"Il terrorista e pluriomicida Cesare Battisti è stato abituato a credere che non avrebbe mai scontato la sua pena e che, nonostante i crimini commessi, avrebbe trascorso il resto della sua vita nell'impunità e tra le coccole dell’internazionale radical chic che per tanto tempo lo ha protetto. Dopo averla fatta franca per decenni, questo assassino non concepisce l’idea di dover rimanere in galera per il resto dei suoi giorni a scontare la pena che la giustizia italiana gli ha inflitto". Così all'Adnkronos la leader di Fdi Giorgia Meloni. Il magistrato di Sorveglianza, nell'ultimo provvedimento, ha riconosciuto la buona condotta dell'ex terrorista e 45 giorni di riduzione della pena.

"Mi auguro che lo Stato non si pieghi alle richieste di questo criminale - aggiunge - e che la stagione dei privilegi e dell’impunità riservata a Cesare Battisti sia finita una volta per tutte. Lo dobbiamo alla memoria vittime, ai loro famigliari e a tutti coloro che hanno sofferto per mano di questo criminale".