Piacenza, riapre la caserma Levante

Dissequestro per la caserma Levante di Piacenza finita al centro dell'inchiesta "Odysseus" che ha portato all'arresto di sei carabinieri per reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti, la tortura, le lesioni personali e l'estorsione.

"Il dissequestro della caserma Levante è stato disposto ieri, stamattina i colleghi della Guardia di Finanza hanno notificato l'atto e nei prossimi giorni, terminate le pratiche burocratiche, la stazione tornerà operativa".

Riaprirà quindi la "caserma degli orrori", definita così in seguito all'arresto di militari che, sfruttando il ruolo di appartenenti alle forze di polizia, avrebbero gestito un’attività di spaccio attraverso pusher di propria fiducia.