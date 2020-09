Traffico di droga e soldi in prestito: 17 arresti

Fotogramma

Dall’alba, a Torino e nell’hinterland, oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo 17 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del tribunale di Ivrea su richiesta della Procura, nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo d’arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate.

L’indagine dei militari ha preso il via dopo il suicidio di una vittima che non riusciva a pagare debiti con tassi d’interesse pari al 94%. Nel corso degli accertamenti sono stati identificati due usurai ed è stata scoperta una complessa attività che coinvolgeva , oltre ai due, altri complici a loro collegati per lo spaccio di cocaina a Settimo Torinese, alcuni dei quali contigui a esponenti di una ‘locale’ di ‘ndrangheta. Scoperti anche episodi di ricettazione e riciclaggio di auto di lusso destinate al mercato estero, in particolare, Finlandia, Francia e Ungheria.