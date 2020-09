Belleggia: "Fratelli Bianchi colpirono Willy e l'amico"

Fotogramma

"Willy era a poca distanza, Marco Bianchi gli sferra un calcio sul petto diretto, Willy cade indietro sulla macchina. Intanto, Gabriele Bianchi si dirige verso l'amico di Willy picchiandolo". Lo ha dichiarato Francesco Belleggia nell'ordinanza del gip di Velletri sul caso dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto a Colleferro.

"Belleggia chiariva di essersi trovato suo malgrado coinvolto nell'alterco e precisava che, una volta intervenuti i due fratelli Bianchi, si era limitato a sbracciarsi al fine di guadagnare una via di fuga", questo quanto riportato nell’ordinanza del gip di Velletri che ha disposto l’arresto in carcere per Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli e i domiciliari per Francesco Belleggia.