Colleferro, "ambulanza per Willy arrivata in 12 minuti"

Fotogramma

"L'ambulanza per soccorrere Willy è arrivata in 12 minuti". Così Ares (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118) in una nota. "In merito all’articolo pubblicato oggi, 11 settembre 2020, su 'La Stampa' - spiega Ares - con titolo 'Un’ora per percorrere 250 metri, quella catena di ritardi nei soccorsi a Willy', Ares 118 comunica che la chiamata per il soccorso in questione è stata trasmessa dal Nue 112 alla nostra centrale operativa alle ore 3.31. La Centrale operativa, dopo aver effettuato il triage, ha inviato sul posto l’ambulanza della postazione di Montelanico alle ore 3.33. L’ambulanza è giunta sul posto alle ore 3.45: dall’attivazione del mezzo all’arrivo sul posto, dunque, sono trascorsi 12 minuti".

"Si ricorda che tutti i tempi dei soccorsi sono informatizzati - prosegue la nota - e quindi non suscettibili di 'interpretazione'. L’azienda ha già richiesto al quotidiano una rettifica urgente, "anche per evitare l’amplificazione di questa falsa notizia con il conseguente danno d’immagine per l’Azienda. Ares 118 si riserva, fin da ora, il diritto di tutelare la propria immagine in tutte le sedi opportune".