Esplosione in appartamento, forte boato a Milano

Esplosione nella zona Sud di Milano in un appartamento al piano terra di piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, si legge sul loro account Twitter (Video).

Sono in tutto otto le persone portate in ospedale dopo l'esplosionenella palazzina di 10 piani. Fra i feriti uno è grave: si tratta di un uomo di 30 anni, con ustioni di 2° e 3° grado, in codice rosso. Nell'appartamento si è infatti sviluppato un incendio. Il 30enne è stato portato all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenute una squadra Usar, 9 ambulanze, 2 auto mediche e un'auto infermieristica, riferisce l'Areu (Azienda regionale di emergenza urgenza), insieme a Polizia di Stato e vigili del fuoco.

La testimone: "Esplosione sembrava bomba in tempo di guerra"

Gli altri ospedalizzati sono codici verdi e sono stati smistati fra il Fatebenefratelli e il Policlinico. Gli ultimi due sono un uomo e una donna di 48 e 46 anni con escoriazioni e abrasioni da vetri infranti. Gli altri hanno stati d'ansia dovuti alla forte esplosione - il boato si è sentito dopo le 7 di stamattina in diversi quartieri vicini - oppure infortuni dovuti a cadute, nel tentativo di uscire precipitosamente dallo stabile. In ospedale una ragazza di 15 anni con trauma alla caviglia, una donna di 54 anni, una 38enne portata alla Mangiagalli, una 76enne e un'altra donna di 56 anni.

Le operazioni di soccorso proseguono comunque senza sosta. I vigili del fuoco stanno utilizzano la tecnologia delle termocamere per verificare se sotto i detriti vi siano altre persone. Si ipotizza la perdita di gas in un appartamento al piano terreno. L'intero stabile è stato evacuato.

#Milano, soccorso un ferito grave nell'appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l'intero stabile di dieci piani, verifiche dei #vigilidelfuoco in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura #12settembre 8:20 pic.twitter.com/EYIfHc7tQs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

Dai rilievi della Polizia locale di Milano, presente sul posto con 2 ufficiali e 4 pattuglie per ausilio viabilistico e rilievi dei veicoli in sosta, risultano interessati e danneggiati anche 8 autovetture, 9 motoveicoli e 1 monopattino elettrico.