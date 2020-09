Galli: "Liberi in 6 mesi dal covid? Non sono convinto"

"Non sono affatto convinto che" il covid "ci libererà entro 6 mesi. L'ottimismo deve essere accompagnato da interventi giusti". Sono le parole del professor Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco, a Cartabianca. "E' un virus nuovo, una realtà nuova. E' difficile trovarsi di fronte ad una seconda ondata della stessa portata della prima, però abbiamo evidenti problemi: basta guardare i numeri e basta guardare cosa sta succedendo nei nostri ospedali, anche se non in modo paragonabile a quello che succedeva a marzo. Prima di chiamarci fuori, dobbiamo usare tutte le cautele", afferma.

Capitolo riapertura delle scuole: "Mi auguro che tutto finisca per essere controllato e gestito in maniera da non avere un vero aumento di focolai che poi possono diventare incontrollabili. Il momento critico è rappresentato da tempistica e tempestività dei test". Si discute l’ipotesi di abbreviare la quarantena. "Sono favorevole a ridurre i tempi della quarantena se vengono decisi sulla base dell’esecuzione di un test. Servono risposte in tempi ragionevoli sulla presenza o meno dell’infezione. Se non si velocizzano le cose e non si sdoganano i test rapidi, rischiamo di fermare l’Italia in attesa di sapere cos’ha avuto un bambino che ha avuto la febbre".