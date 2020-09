Gravina e i playoff in Serie A: "Ci lavoro da tempo"

"Playoff? L'incontro con Infantino è stato molto utile, sia per la sua esperienza che per il ruolo che ricopre. Abbiamo anche parlato di questo ed ho espresso la mia idea per quanto riguarda un'ipotesi di rinnovamento, di posizionare un prodotto datato, superato, non più appetibile dal fruitore di questo spettacolo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza post Consiglio federale sull'ipotesi playoff.