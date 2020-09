(Fotogramma)

"Non abbiamo nulla da dire, se non che conoscere la storia può evitare brutte figure". Così l'Associazione nazionale partigiani italiani commenta all'Adnkronos quanto detto da Fausto Leali nella casa del Grande Fratello Vip, su Mussolini che "ha fatto delle cose per l'umanità", frase che ha scatenato una bufera sui social.