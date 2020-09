Don Roberto, l'arrestato ritratta: "Non l'ho ucciso io"

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos, Ridha Mahmoudi, arrestato per l'uccisione di don Roberto Malgesini avrebbe ritrattato durante l'interrogatorio di stamane con il giudice delle indagini preliminari. Stamane, dopo che è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare in carcere l'indagato ha risposto alle domande cambiando completamente la versione dei fatti: ''''Non c'entro assolutamente con il delitto -ha spiegato- non sono io che ho ucciso il don''.