Andreoni: "Età media cresce, Covid colpisce in famiglia"

(Afp)

"Non ci possiamo nascondere, il numero dei casi cresce e desta preoccupazione. Il virus è 'entrato' nelle case e nelle famiglie e lo vediamo dall'aumento dell'età media". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando i dati odierni dei contagi registrati dal ministero della Salute.

"Non siamo ai livelli di altri Paesi europei, ma più vicini alla Germania. Se questa fotografia rimane congelata così la situazione è gestibile come stiamo già facendo - spiega l'infettivologo - Ma se invece è un 'film' in progressione, è probabile che dovremmo fare delle valutazioni e rivedere le scelte che si sono fatte fino ad oggi".

"Abbiamo capito come controllare il virus - precisa Andreoni - Non deve esserci allarmismo, ma occorre capire che molto dipende da noi. C'è un aumento dell'età media e dei ricoveri. Questo, se ce ne fosse ancora bisogno, dimostra che il virus è sempre uguale, ma cambia obiettivo. Ora le infezioni sono all'interno del nucleo familiare. Ad agosto la trasmissione è avvenuta in vacanza e nelle discoteche, ora è entrata nelle case e colpisce le persone più anziane e, spesso, fragili e con patologie croniche".