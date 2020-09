Stadio Roma, Raggi: "Entro Natale in aula per approvazione"

(Fotogramma)

"Il dibattito è stato molto semplice, il Pd non vuole lo Stadio, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità. Il provvedimento va avanti. Arriverà entro Natale in aula e lì verrà approvato"’. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito alle polemiche di ieri sullo Stadio della Roma scaturite dai dubbi del capogruppo capitolino dem Giulio Pelonzi, a margine di una iniziativa alla Stadio Paolo Rosi.