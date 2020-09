Sparatoria in spiaggia, paura a Torvaianica

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Paura sulla spiaggia di Torvaianica, sul litorale romano per una sparatoria, vicino allo stabilimento Bora Bora. Due persone con il volto coperto sono arrivati e a bordo di uno scooter, uno è sceso ed è entrato in spiaggia aprendo il fuoco ferendo un cittadino albanese con precedenti. I due sono poi riusciti a fuggire. Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pomezia. Il ferito è stato portato all'ospedale San Camillo e non è in pericolo di vita.