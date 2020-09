Burioni torna in tv: "Ci vediamo domani"

Roberto Burioni torna in tv. Il virologo, con un tweet, annuncia la sua presenza nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, in onda domani. "Domani sera ci rivediamo su Rai3 con Fabio Fazio a Che tempo che fa", twitta Burioni, perno della trasmissione nella scorsa stagione e in particolare nei mesi più critici dell'emergenza coronavirus. A giugno, il medico aveva annunciato l'inizio del suo silenzio stampa televisivo.