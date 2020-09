Ilaria Capua: "Seconda ondata arriva se ci comportiamo come inglesi"

"Arriviamo alla fine dell'inverno e poi possiamo cominciare a riprendere alcune abitudini. Se guardiamo i numeri fuori dall'Italia, possiamo dire che abbiamo fatto davvero un buon lavoro. Quello che si vede oggi è il prodotto di quello che è stato fatto un mesetto fa. Il fatto che i contagi da maggio siano nell'ordine del migliaio vuol dire che abbiamo fatto molto meglio degli altri paesi, che magari durante l'estate hanno anche riso degli italiani bardati con la mascherina". Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, a DiMartedì su La7.

"Gli italiani stanno mostrando al resto del mondo come ci si comporta con un'emergenza sanitaria di questa portata: se abbiamo le terapie intensive vuote, è merito di ogni singolo italiano che ha rispettato le regole. Non possiamo però abbassare la guardia: quello che sta succedendo in Francia, Spagna, Inghilterra potrebbe succedere anche da noi. I virus fanno i virus, ma la pandemia la fanno le persone portando in giro il virus che è qui -aggiunge-. Mi dispiace dirvelo ma il virus è qui e circolerà, dobbiamo imparare a conviverci. Tiriamo su la mascherina, stiamo vivendo un fenomeno epocale che trasformerà le nostre vite. Ci siamo in mezzo, non possiamo far finta di niente: sappiamo gestire questa situazione, gestiamola".

"Se il genoma virale, che dà le istruzioni al motore del virus, rimane invariato, non si può dire che il virus sia diventato meno grave. Questo è molto contagioso, ad oggi non è diventato più grave ma non si è nemmeno attenuato", ribadisce.

Altri paesi sono alle prese con un aumento massiccio dei nuovi casi. "La seconda ondata non arriva col vento e con la pioggia, arriva se gli italiani iniziano a comportarsi come purtroppo si stanno comportando i nostri 'fratelli' in Inghilterra. Andare in piazza a festeggiare con fiumi di birra senza mascherina non va bene: noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, arriviamo alla fine dell'inverno e poi possiamo cominciare a riprendere alcune abitudini. Sono certa che gli ospedali italiani si stanno preparando a qualcosa che speriamo non ci sarà, speriamo non ci sia una seconda ondata", afferma.

In Italia, "l'emergenza è stata vissuta in maniera diversa da Nord a Sud. Al Nord ci vorrà tempo per togliersi dalla testa il suono delle sirene. Ma non si può guardare la Campania in un modo diverso rispetto a come si guarda un'altra regione. Magari la Campania ha questi numeri per i luoghi di vacanza, dove le persone sono state un po' meno protette. Ma ognuno di noi fa parte di un mosaico e deve fare la propria parte. Magari bisogna mettere in atto misure di restrizione create attorno a determinate situazioni, tutti vogliamo evitare un altro lockdown".