Omicidio fidanzati Lecce, la ricostruzione

"Antonio De Marco ha confessato e non è stato esaltato un movente passionale che è da ricercarsi nella coabitazione che ha avuto con Daniele ed Eleonora. Una coabitazione non continua, lui occupava una stanza e la coppia di tanto in tanto dormiva in questo immobile". Così il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce Paolo Dembech rispondendo alle domande dei giornalisti davanti alla caserma di via Lupiae dopo il fermo di Antonio De Marco per l’omicidio di Daniele De Santis e di Eleonora Manta, i due fidanzati trucidati lunedì 21 settembre.

"Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio, ascrivibile a un senso di invidia a una gelosia per la felicità, la solarità, la gioia di vivere di questi giovani che non riconosceva in se stesso, nelle poche amicizie che aveva. Situazione interiore che è culminata in un’azione vendicativa al punto tale da predisporre nei minimi dettagli il piano per portare a termine il duplice omicidio", ha spiegato.

Antonio De Marco è entrato nell’appartamento dove vivevano Daniele e Eleonora con le sue chiavi: "Essendo stato coinquilino di quell’appartamento aveva custodito una copia della chiavi", ha spiegato ancora Dembech. "De Marco è stato in quell’appartamento da novembre dello scorso anno fino all’inizio del lockdown quando ha lasciato la casa per qualche mese per tornarci da luglio fino a fine agosto, quando riceve la comunicazione da Daniele De Santis che gli diceva se possibilmente poteva liberare l’immobile per ottobre per ristrutturarlo e viverci con Eleonora. Lui gli da’ piena disponibilità tanto che lo libera a fine agosto: questo a riprova che non c’e’ stato alcuno screzio, alcuna acredine da un punto di vista regolamentare della locazione".