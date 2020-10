Sabrina Beccalli, nuovi sopralluoghi in casa Pasini

E’ stato effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo da parte dei Ris di Parma nell’appartamento di via Porto Franco, a Crema, dove sarebbe stata uccisa Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa dal giorno di Ferragosto. Presente sul posto anche Paolo Sperolini, l’avvocato del 45enne Alessandro Pasini, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere, e i consulenti della famiglia della donna. "E’ stata la prima volta che abbiamo avuto l’occasione di entrare nella casa di via Porto Franco - spiega all’Adnkronos l’avvocato Sperolini -. Abbiamo verificato la posizione dei locali e altro. Ora i Ris stanno completando gli accertamenti e vedendo di verificare se ci siano altre tracce". Soprattutto, aggiunge l’avvocato, l’attenzione dei Ris di Parma è concentrata nel locale del bagno.

Oltre al sopralluogo nell’appartamento di via Porto Franco, un sopralluogo è stato effettuato anche nell’abitazione di Pasini dove i Ris hanno acquisito indumenti femminili che vorrebbero esaminare per capire se appartengono a Sabrina o a un’altra donna.