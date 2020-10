Vaticano, Becciu: "Compatisco Perlasca per momento difficile, ma tutto platealmente falso"

Foto Fotogramma

In relazione alle dichiarazioni attribuite dalla stampa a monsignor Perlasca, il cardinale Angelo Becciu "esprime estremo stupore e dolore, denunciandone la plateale falsità".

"Pur compatendolo, umanamente e cristianamente, per il difficile momento personale che sta attraversando a causa dell’indagine che lo vede coinvolto ed in relazione alla quale con tali presunte dichiarazioni si starebbe difendendo - si legge in una nota del legale di Becciu, l'avvocato Fabio Viglione -, Sua Eminenza respinge decisamente ogni tipo di allusione su fantomatici rapporti privilegiati con la stampa, che si vorrebbero utilizzati a fini diffamatori nei confronti di alti prelati".

"Trattandosi di fatti scopertamente falsi, ho ricevuto espresso mandato di denunciarne la diffamatorietà da qualunque fonte provengano, a tutela del suo onore e della sua reputazione, innanzi alle competenti sedi giurisdizionali", conclude l'avvocato Viglione.

