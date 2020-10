Guerra (Oms): "Proroga stato d'emergenza scelta politica, non tecnica"

(Fotogramma)

"La proroga dello stato d'emergenza è una scelta politica, non tecnica. Al tecnico spetta di fornire l'evidenza che può portare a questa decisione piuttosto che un'altra". Lo ha affermato Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Oms, ospite di 'Agorà' su Rai3.

Quindi, commentando l'impennata di contagi in Italia, arrivati a oltre 2.500, ha detto: "Sull'aumento dei casi positivi in questo momento non ha pesato la riapertura delle scuola, se ci sarà un dato lo vedremo tra una settimana-10 giorni".