Migranti, 38 alla deriva in zona Sar maltese

"La scorsa notte circa 38 persone su una barca in pericolo hanno contattato Alarm Phone. Stanno andando alla deriva nella zona di ricerca e salvataggio maltese. La nave Ambra sta monitorando la barca. Le 38 persone devono essere salvate e portate in un luogo sicuro. Malta: non un altro respingimento illegale alla Libia!". Lo scrive su Twitter Alarm Phone.