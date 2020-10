Covid, altri 520 contagi e 5 morti in Lombardia

(Fotogramma)

Altri 520 contagi e 5 morti in Lombardia. E' quanto comunica la Regione, precisando che le terapie intensive sono stabili con 40 posti occupati. Positivi al coronavirus il 2,4% dei 21.569 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi segnalati 54 sono 'debolmente positivi' e tre a seguito di test sierologico, mentre i guariti e dimessi dagli ospedali sono 147 i guariti e i dimessi dagli ospedali. I ricoverati in altri reparti con Covid-19 salgono di 19 unità a 339 in tutto.

I nuovi positivi al Covid-19 sono 182 nella provincia di Milano, di cui 77 a Milano città. I numeri sono alti anche a Varese (54), Brescia (52) e Como (45). A Bergamo ci sono 37 nuovi casi, a Cremona 45, a Monza 34 e a Pavia 46. Cinque nuovi positivi sono stati rilevati a Lecco, 12 a Lodi, 14 a Mantova e 4 a Sondrio.