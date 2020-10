Torino, picchiano e derubano 15enne poi pubblicano foto su social: fermati tre coetanei

Tre 16enni sono stati fermati dai carabinieri perché Ritenuti responsabili di aver picchiato e derubato, lo scorso fine settimana, nei pressi del cimitero di Rosta nel torinese un quindicenne che era prima stato accerchiato e colpito con calci e pugni e al quale poi avevano sottratto uno smartphone, le scarpe e la felpa che indossava. A mettere in fuga i tre aggressori fuga l’intervento di un vice ispettore della Polizia libero dal servizio

Soccorso e sottoposto ad accertamenti il quindicenne non ha riportato particolari lesioni e insieme al padre è riuscito a fornire indicazioni che hanno consentito ai carabinieri di identificare uno dei presunti responsabili. A confermare che giovane individuato fosse implicato nella vicenda e’ stato il selfie postato sui social in cui esibiva la refurtiva. Una successiva perquisizione nell’abitazione del minore ha fatto recuperare scarpe e felpa della vittima, ma non lo smartphone, di cui il giovane e i due presunti complici, identificati di lì a breve, si erano disfatti per timore di essere rintracciati.

La refurtiva recuperata è stata restituita al 15enne, mentre i tre minori sono stati fermati e accompagnati a casa in attesa dell’udienza di convalida innanzi all’Autorità Giudiziaria minorile al termine della quale è stata applicata la misura cautelare di permanenza in casa.