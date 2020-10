Direttiva di Gabrielli: "Manifestazioni statiche con mascherina e distanziamento"

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha firmato una direttiva, inviata a questori e prefetti, in relazione alle manifestazioni preannunciate a Roma dei ‘No Mask’ in cui invita i questori a intraprendere interlocuzioni dirette con i promotori per informarli che le manifestazioni saranno autorizzate purché rispettino la forma statica, il distanziamento sociale e la mascherina. Nel caso in cui i promotori rifiutassero il rispetto delle misure anti-covid19 le manifestazioni non saranno autorizzate. La direttiva obbliga inoltre le forze dell’ordine a intervenire per sciogliere le manifestazioni in caso di mancato rispetto delle regole.