Antonelli (Cts): "Chiusura scuole problema enorme e non auspicabile"

"Se il governatore Vincenzo De Luca ha ritenuto di dover chiudere le scuole ha le informazione e degli elementi che glielo hanno suggerito. In generale noi siamo tutti favorevoli al mantenimento dell'aperture delle scuole, o a trovare soluzioni miste per le scuole superiori, ad esempio in parte in forma remota e in parte in presenza. La chiusura delle scuole crea un problema enorme e nessuno di noi lo auspica, visto anche quello che è successo nei mesi passati perché non mette nella migliore condizione i nostri ragazzi". Lo ha affermato Massimo Antonelli, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione al Policlinico Gemelli, componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), ospite di 'SkyTg24' rispondendo alla domanda sulla scelta del presidente della Campania, De Luca, di chiudere le scuole dopo l'impennata dei casi nella Regione.