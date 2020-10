(Fotogramma)

Boom dei contagi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2975 casi di coronavirus su 30.981 tamponi eseguiti. Da ieri vengono segnalati altri 21 decessi nella regione. Le persone ricoverate in ospedale sono 1065, con un incremento di 122 unità. I pazienti in terapia intensiva sono 110 (+14).