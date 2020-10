Covid Lombardia, boom nuovi casi: oltre 4000

(Fotogramma)

4.126 nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui oltre 1.800 nella città metropolitana di Milano. In attesa dei dati ufficiali che saranno comunicati, come di consueto, dalla Regione Lombardia nel bollettino pomeridiano delle 17, sono questi i dati allarmanti che riporta il Tgr e che riguardano le ultime 24 ore.

Roberto Anelli, capogruppo Lega in consiglio regionale, ha spiegato inoltre ai microfoni di Rai News che "i numeri sono preoccupanti, ma vanno guardati con monitoraggio attento e quotidiano. Il coronavirus non ci anticipa ciò che farà nei prossimi giorni, noi dobbiamo vivere alla giornata".