Covid, De Rossi: "Sono contro i negazionisti"

"Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non ho competenze, non sono un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti anni e spero abbia a cuore la salute di tutti noi. Il problema è che tanti virologi hanno detto cose diverse, questo destabilizza tutti e porta a un clima di incertezza". Daniele De Rossi ospite della settima puntata di 'Propaganda Live', il talk show di 'La7' ha commentato il post di Roberto Mancini con la vignetta: “Hai idea di come ti sei ammalato?”, “Guardando i tg”.

"Conosco lui personalmente, è una persona da seguire. Stavolta è inciampato su una buccia di banana, si è scusato prontamente. Ho letto di richieste di dimissioni, un polverone mediatico forse un po' eccessivo".