Coronavirus Campania, 2.427 nuovi casi e 17 morti

Foto Fotogramma

Sono 2.427 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall'analisi di 15.030 tamponi. Dei 2.427 nuovi positivi, 31 sono sintomatici e 2.396 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 45.782, mentre sono 901.583 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania inserisce nel bollettino odierno 17 nuovi decessi, specificando però che si tratta di persone decedute tra il 24 e il 27 ottobre. Il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 624. Sono 365 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 10.272.