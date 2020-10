Covid, "rischio 40mila casi al giorno prossimo weekend"

Foto Fotogramma

"In questo momento il tempo di raddoppio dei casi in Italia è il più alto d'Europa. Abbiamo superato la Spagna e la Gran Bretagna, e ci avviciniamo pericolosamente alla Francia. Quindi con l'attuale crescita e in assenza di un rallentamento potremmo arrivare a sfiorare i 40mila casi al giorno nel prossimo weekend. Ci auguriamo tutti che le misure messe in campo dal Governo con i diversi Dpcm possano rallentare la curva". Lo afferma all'Adnkronos Salute Giorgio Sestili, fisico e ideatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifiche'.

"Occorre mantenere la calma - prosegue Sestili - e aspettare una decina di giorni per vedere, appunto gli effetti delle misure. E' chiaro che visti i numeri si possono immaginare lockdown localizzati nelle zone dove il virus sta dilagando: le province di Milano e Napoli, ma anche Regioni come il Piemonte e la Liguria".

Il fisico ricorda come "l'epidemia è in una fase di espansione, il numero dei nuovi casi positivi non ha mai smesso di crescere e abbiamo toccato il record mondiale di 490mila casi in un solo giorno. Siamo quindi nel pieno della prima ondata - osserva - se guardiamo i numeri non c'è mai stato un rallentamento ma ondate localizzate. I prossimi mesi saranno molto duri, in questo momento non è previsto un rallentamento dei contagi, purtroppo con l'inverno potranno solo peggiorare. Dovremmo imparare a convivere con il coronavirus".