De Luca: "Bimba che vuole andare a scuola beve latte al plutonio"

La bambina che piange perché vuole andare a scuola è stata "cresciuta dalla mamma col latte al plutonio". Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook nel corso della quale fa il punto della situazione sui contagi di Covid nella Regione. Proprio oggi De Luca ha annunciato che nella prossima ordinanza la didattica a distanza sarà estesa anche alle scuole dell'infanzia.

"Non ho incontrato nemmeno una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato la sua disponibilità a portare comunque i figli a scuola", ha rimarcato De Luca, prima di aprire una parentesi tra il polemico e l'ironico: "Mi è capitato di ascoltare un'intervista a una mamma, con una bella mascherina di tendenza, alla quale veniva chiesto della chiusura delle scuole e lei rispondeva: 'La mia bambina è venuta da me piangendo e dicendo: mamma, voglio andare a scuola per imparare a scrivere'. Credo che sia l’unica bambina d'Italia che vuole andare a scuola. Questa povera figlia evidentemente è un Ogm, cresciuta dalla mamma col latte al plutonio. E' l'unica al mondo, trovata da questo intervistatore...".

