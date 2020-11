Coronavirus, 23% nuovi casi in Lombardia e 12% in Campania

Foto Fotogramma

Il 23% dei nuovi casi di Coronavirus si registra in Lombardia con 5.278 contagiati in più e il 12% in Campania con 2.861 contagiati in più. Segue la Toscana con 2.009 nuovi casi e il Piemonte con 2.003. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute nel bollettino di oggi sulla situazione del contagio. Le altre regioni più colpite sono il Lazio con 1.859, l'Emilia Romagna con 1.652, il Veneto con 1.544 e la Sicilia con 1.024.

Covid, oltre 22mila nuovi contagi e altri 233 morti