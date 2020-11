Ricciardi: "Ci saranno nuove zone rosse"

Foto Fotogramma

Ci saranno più Regioni rosse? "Sicuramente, perché l'epidemia progredisce in tutt'Italia. E' presumibile che oggi la Cabina di regia, sulla base dei 21 indicatori, farà degli aggiustamenti e chiederà restrizioni più forti alle Regioni che in questo momento le hanno minori". E' la previsione di Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, intervistato nel programma 'In Vivavoce' su Rai Radio1.

"Non si può fare la vita che facevamo prima, bisogna limitare i propri spostamenti -sottolinea-. E' stata calcolata nel 60% la probabilità che hanno le persone di infettarsi se incontrano 5 persone in un ambiente chiuso o stanno vicini senza distanza di sicurezza. Quindi è chiaro che avremo altri casi tra 15 giorni. Se questo comportamento, di una minoranza non marginale, non viene sanzionato presto tutta l'Italia sarà zona rossa".

"Se noi facciamo queste misure, i risultati li vediamo tra due settimane, quindi già è tardivo chiudere alcune aree metropolitane che non sono state chiuse una o due settimane fa - rimarca Ricciardi - Va chiusa la pandemia virale e lo faremo purtroppo tra settimane perché ci stiamo muovendo lentamente, e vanno limitati i danni della pandemia economica perché di fatto le persone vanno aiutate, soprattutto quelli che hanno perso gran parte del loro reddito. Le due cose non sono e non devono essere in contraddizione".