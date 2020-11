Serenata all'ospedale per la moglie ricoverata, Stefano commuove tutti/Video

In ospedale in tempi di covid non si può più entrare per le visite. Ma Stefano, 81 anni, alpino di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, a lasciare sua moglie Carla senza un po' di conforto non ci sta. E così armato di fisarmonica e sgabello domenica ha suonato per un'ora sotto le finestre dell'ospedale dove lei è ricoverata facendole sentire, anche a distanza, la sua vicinanza. Il video della serenata è diventato virale sui social commuovendo tutti.