Ponte Morandi, domiciliari per manager e ex ad Autostrade

Afp

I militari della Guardia di Finanza di Genova, coordinati della locale procura, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nei confronti di tre ex top manager e tre attuali dirigenti della Società Autostrade per l’Italia spa. In particolare, si tratta di tre arresti domiciliari e tre misure interdittive.

Sono l'ex ad di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, il direttore centrale operativo all'epoca del crollo del Ponte Morandi, Paolo Berti, e Michele Donferri Mitelli, all'epoca a capo delle manutenzioni, i tre manager finiti ai domiciliari. Misure interdittive per i manager Marigliani, Strazzullo e Miliani.

L’indagine, avviata un anno fa a seguito dell’analisi della documentazione informatica e cartacea acquisita nell’inchiesta principale legata al crollo del Ponte Morandi, è relativa alle criticità, in termini di sicurezza, delle barriere fonoassorbenti, del tipo integrate modello Integautos', montate sulla rete autostradale.