Coronavirus Campania, 4065 nuovi casi: il bollettino

(Afp)

Sono 31 i morti da Covid in Campania resi noti oggi. Dal bollettino del ministero della Salute sono stati 4065 i nuovi contagi da ieri, mentre sono stati 605 i guariti.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 23.840 tamponi. Dei 4.065 nuovi positivi, 286 sono sintomatici e 3.779 sono asintomatici. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza è 99.986, mentre sono 1.196.072 i tamponi complessivamente esaminati. L'unità di crisi specifica i 31 decessi comunicati oggi sibi avvenuti tra il 7 e l'11 novembre. Il totale dei decessi in Campania sale così a 927. Sono 645 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 19.000.

Nella regione sono 192 le persone ricoverate in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale sono 656: "Ad oggi - spiega in una nota l'Unità di crisi della Regione Campania - la dotazione dei posti letto di terapia intensiva della Regione Campania è costituita dalla somma dei 590 posti letto realizzati pre-emergenza e dei posti letto in più temporaneamente attivati per i Covid, 66 (Covid hospital)".