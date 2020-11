Covid Veneto, oggi 3564 casi e 38 morti: il bollettino

Fotogramma

Sale ancora la curva dei nuovi contagi in Veneto, con 3.564 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano a sfondare il totale a 90.901. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia presentando i dati del bollettino odierno sul Covid. Sono poi 38 i nuovi decessi, per un totale di 2.727, dall'inizio dell'epidemia il 21 febbraio scorso. Negli ospedali vi sono 1.876 ricoverati in area non critica (+103 rispetto a ieri) e 221 nelle terapie intensive (+5).

"Finché non arriva l'apice della curva - ha sottolineato Zaia - dobbiamo essere pronti a tutto. Andiamo verso 1.900 ricoverati in area non critica, nella prima fase eravamo arrivati a 2.200, sarebbe verosimilmente 'un grande affare' arrivare al giro di boa con 2.000-2.200 ricoverati".