Coronavirus Valle d'Aosta, oggi 2299 casi e 6 morti: il bollettino

Sei nuovi decessi per Covid nel bollettino di oggi della Valle d'Aosta che portano il totale dei morti a 240 e 2299 contagi, 64 in meno rispetto a ieri, di cui 146 ricoverati in ospedale, 13 in intensiva, e 2140 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'epidemia da Covid in Valle d’Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi sono 5103, i guariti sono 2564 e i tamponi fino ad ora effettuati 49.650.