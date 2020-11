Covid Piemonte, 3.682 nuovi casi e 45 morti: il bollettino

Sono 3.682 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti, che portano il totale a 5.046 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

In totale, i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 125.465 (+ 3.682 rispetto a ieri, di cui 1.170, il 32%, asintomatici). I nuovi casi sono 1128 di screening, 1000 contatti di caso, 1554 con indagine in corso, 343 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 224 in ambito scolastico e 3115 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 372 (+12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4921 (+31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 65.936. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.273.021 (+13.712 rispetto a ieri), di cui 680.743 risultati negativi.