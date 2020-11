Covid, Miozzo: "Problema è capacità Regioni di riscontrare dati"

"Non credo che serva più semplicità. Questi dati sono stati innanzitutto concordati con le Regioni, concordati e definiti in un periodo in cui la curva era in una fase discendente. Il vero problema è la capacità da parte delle Regioni di riscontrarli. Questi dati danno una fotografia perfetta se vengono riscontrati. Ci sono difficoltà nella raccolta, ci sono difficoltà nella trasmissione". Lo ha detto il coordinatore del Cts Agostino Miozzo a Di martedì su La7 parlando dei 21 indicatori per le fasce di rischio.