Vaticano indaga su like a modella brasiliana: "Non viene da Santa Sede"

Fotogramma

Quel ‘like" di alcuni giorni fa che sarebbe partito dall’account ufficiale del Papa all’immagine di una modella brasiliana, Natalia Garibotto, ha fatto scattare un’indagine da parte della Santa Sede. Il ’mi piace’ è stato rimosso in breve ma ora il Vaticano vuole vederci chiaro. "Si sta indagando in stretto contatto con il team di Instagram - spiegano all’Adnkronos fonti vaticane -. Non ci risulta comunque che quel ‘like’ venga dalla Santa Sede".