Covid Italia, 209 i medici morti

Sale a 209 il bilancio dei medici morti per Covid-19 in Italia, secondo l'ultimo aggiornamento della Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Dopo Antonio Contini, medico di medicina generale e pneumologo, in pensione ma ancora in attività come volontario (la vittima numero 205 indicata nell''elenco caduti' redatto dalla Fnomceo), la lista prosegue ricordando Giovanni Annaratone, ortopedico; Luigi Pappalardo, diabetologo; Raffaele De Iasio, medico legale; Luigi Cova, dermatologo in pensione.