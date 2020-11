Covid Lombardia, 5.289 casi e 140 morti: il bollettino

(fotogramma)

Sono 5.289 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 140 morti che portano il totale a 20.664 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia nella regione.

Cresce il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 206.317 (+19.637), di cui 6.962 dimessi e 199.355 guariti. Calano invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 945 (-4), così come quelli ricoverati non in terapia intensiva: 8.331 (-60). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.862 tamponi per un totale di 3.831.713.

Sono 1.604 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Milano, di cui 576 a Milano città, secondo la Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 165, a Brescia 405, a Como 842, a Cremona 63, a Lecco 138, a Mantova 57, nella provincia di Monza e Brianza 749, a Pavia 85, a Sondrio 33 e a Varese 848.