Covid Veneto, 2.540 nuovi contagi e 37 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Sono 2.540 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo i dati diffusi oggi nel bollettino. Nella regione sono stati registrati altri 37 morti.

In Veneto ad oggi sono stati fatti oltre 2 milioni 600mila tamponi, stando ai dati aggiornati presentati dal governatore del Veneto Luca Zaia. I casi positivi da inizio pandemia sono ad oggi 125.222 (+2.540 nelle ultime 24 ore), in isolamento ci sono 37.920 persone (-1.131 da ieri), i pazienti ricoverati nelle aree non critiche sono saliti a 2.395 (+67 da ieri), nelle terapie intensive sono 306 (+9), mentre i decessi da inizio pandemia sono arrivati a 3.258 (+37 da ieri), e i dimessi sono saliti a 6.388.

"Dire che è finita la battaglia è non capire la situazione: i ricoverati in totale sono 2.701, abbiamo quindi già superato il numero massimo dei ricoverati della prima fase" ha detto Zaia. "Lo dico perché da zona gialla temiamo che ci siano conseguenze, ricordo a tutti i cittadini che ci stiamo avvicinando anche al numero massimo di ricoveri nelle terapie intensive, rispetto alla prima fase", ha spiegato il governatore.